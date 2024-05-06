Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/93 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/93 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Niteliği: Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 47277 Ada, 12 Parsel, İMAR DURUMU: Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 21.11.2023 tarih ve E.142665 sayılı yazısında: "..Yapılan incelemede İmarın 47277 ada 12 parselin Kont Alanı olarak ayrılmış (arsa) olup, inşaat emsali E=0.35 ve yapı yüksekliği Yençok=24.50 m (8 kat) olacak şekilde yapılaşma koşullarının bulunduğu..." Denilmektedir. Dava konusu taşınmaz, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Bağlıca Mahallesi, 1053. Sokak üzerinde kalmakta olup, Höyük Caddesine yaklaşık 32 metre mesafededir. Yakın civarında vila tipi ve çok katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. İmar parseli olup çevresinde her türlü altyapının tamamlandığı, ulaşım probleminin olmadığı, yakın çevresinde her türlü sosyal, kültürel, ticari, dini, idari tesisler bulunmaktadır. Kuş uçumu mesafe ile dava konusu taşınmaz; Etimesgut Bulvarı ile bağlıca bulvarının birleştiği kavşağın 1 km kuzeydoğusunda, Kaymakamlık binasının4,7 km güneybatısında, Eskişehir yolunun 2.5 km kuzeyinde, Kızılay Milli İrade Meydanının 17 km batısında kalmaktadır., 1.332 m2 yüzölçümü, Bağlıca Mahallesi 47277 Ada 12 Parsel Etimesgut / ANKARA adresli

Adresi : Bağlıca Mahallesi 47277 Ada 12 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.332 m2

İmar Durumu : inşaat emsali E=0.35 ve yapı yüksekliği Yençok=24.50 m (8 kat)

Kıymeti : 10.656.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.