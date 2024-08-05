ANKARA BATI KADASTRO MAHKEMESİ

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ANKARA BATI

KADASTRO MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/46

KARAR NO : 2024/20



Mahkememizde görülmekte bulunan Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

Mahkememiz iş bu dosyasında davanın kısmen kabul-kısmen reddine ilişkin karar verildiği, asli müdahil Maliye Hazinesi vekili, davacı Hasan Özata vekili, asli müdahiller Melahat ve Sebahat Arslan tarafından temyiz edildiği, bir kısım davacı ve davalılar (Sait) Mahir Özyürek, Ali Pembe ,Ali Şimşek, Ali(şeh) Ada, Asiye Ceylan, Atıf Ellialtıoğlu, Ayşe Özkan, Ayşe Kaymaz, Ayşe Albayrak, Ayşe Ceylan, Cafer Kavak, Duran Acar, Duran Aksu, Ebekadın Özbulak, Emine Özyürek, Emine Öz, Emine Altıok, Emine Erdaş, Emine Gültekin, Emine, Pakdemir, Fahriye Kuşçuoğlu, Fatma Turgut, Fatma Duman, Fatma Özkan, Fevziye Özkan, Fikriye Gökmen, Gülseren Pakdemir ,Habibe Ada(çetin), Hasan Hüseyin Albayrak, Hatice Özyürek, Hatice Özçelik, Hatice Gerik, Hüseyin Özyürek, Hüseyin Özcan , Hüsnü Altınsoy, İbrahim Kayıran, İbrahim Akçay, İbrahim Taşdemir, Kamil Akgül, Kezban Tosun, Leman Duran, Mehmet Tosun, Mehmet Aslan, Melahat Arslan, Mustafa Kavak, Mustafa Sadıç, Münise Köstekci, Necmi Karakayalı, Nuriye Çavka, Osman Doğanay, Pakize Uludoğan, Reşide Toprakçıoğlu, Saadet Sezgin, Sadık Altın, Satı Tosun, Satılmış Erdaş, Seyide Yavuz Gökmen, Yaşar Öz, Yunus Sadıç, Zekiye Söğlemez, Zöhre Aksoy, Zöhre Pekkan (sadıç)'ın adres ve kimlik bilgilerinize davanın tüm saflarında yapılan araştırmalarda ulaşılamadığı anlaşılmış, ve adı geçenlere mahkememiz gerekçeli kararı ile temyiz dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda adı geçenlere mahkememiz gerekçeli karar ve temyiz dilekçelerinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememizde Yargıtay yasa yolu açık olmak üzere karara itiraz edebilecekleri, verilen mahkememiz kararının ve temyiz dilekçelerinin gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.30/07/2024