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ANKARA BATI 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(Dosya No: 2024/310 Esas)

Eski Esas Ankara Batı 2 ASHM 2024/219 esas



Davacılar BURHAN KAÇAR - 13636212914 ve İSMET KAÇAR - 13642212786 vekili tarafından, davalılar MALİYE HAZİNESİ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-TOKİ aleyhine mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasına verilen ara karar gereğince;

Ankara İli, Sincan İlçesi, Yenipeçenek Mahallesinde bulunan batısı 821 ada 822 nolu parsel, kuzeyi 515 nolu parsel, doğusu 791 ve 1870 parseller, güneyi kısmen 822 parsel olan toplamı 35.000-m²'den fazla olan ve Ankara ili Sincan ilçesi Yenipeçenek Mah doğusu 1596 parsel, kuzeyi 1402 güneyi 1403 ve 1404 parsel olan ve toplam 10.000-m² den fazla olan taşınmazların tamamının ekilemez arazi iken, imar ihya yoluyla davacılar tarafından tarıma elverişli hale getirildiğinden davacılar adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, Yukarıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına, delillerini eklemeleri, ya da Maliye Hazinesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sincan Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-TOKİ'ye karşı itiraz davası açarak Mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde TMK.nun 713. Maddesi gereği davaya konu taşınmazların davacılar adına arazi vasfı ile tesciline karar verileceği ilan olunur.