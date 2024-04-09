T.C.

ANKARA BATI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.19346727-2023/512 - Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 29/02/2024 tarihli ve 2023/512 esas 2024/151 sayılı kararı ile İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan sanık Mustafa HUSEYNİ hakkında 1 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına ve TCK 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE karar verildiği, Emin ve Rukiye oğlu 01/01/1999 doğumlu Mustafa HUSEYNİ'nin tüm aramalara rağmen tebligata elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle Gerekçeli Kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; Gerekçeli Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK 268 inci maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurulabileceği,

İLAN OLUNUR.

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