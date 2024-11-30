ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/322 Esas

DAVALI : ESRA BOZKURT - 21367676042- Muhsin ve Nejla'dan olma, 25.11.1985 doğ.



Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışı öğrenim gider nedeniyle yüklenilmesine dayanılarak alacak isteminde bulunulmuş olmakla;

Mahkememizce davalı Esra BOZKURT'a dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat yapılamamış adres araştırmasında da şahsın adresine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verildiğinden ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 günü müteakip 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz ve 03/12/2024 günü saat:09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.