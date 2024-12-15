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ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

(2022/301 ESAS)

Davacı İhsan Cahit KIZILDEL (54094060020) tarafından Davalı Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davası ve mahkememiz dosyası ile birleşen Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'nin 2021/291 Esas - 2022/599 Karar sayılı dosyasında Davacı Axa Sigorta A.Ş. tarafından davalılar Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. ve Şafak Sitesi Yönetimi aleyhine açılan Tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; Birleşen davada davalı Şafak Sitesi Yönetimi'nin bilinen tüm adreslerine gerekçeli kararı içerir davetiyelerin bila tebliğ iade edilmesi üzerine; bütün araştırmalara rağmen adı geçen davalının tebliğe açık adresinin de tespit edilememiş olması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;Mahkememizin 2022/301 Esas - 2023/466 Sayılı Kararı ile;

"1- Asıl dava yönünden davanın Kısmen Kabulü ile;

397.092,15 TL maddi tazminatın 5.000,00 TL'sinin kısmi dava tarihinden 392.092,15 TL'sinin ise 24/05/2017 ıslah tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,

2- Birleşen dava yönünden davanın Kabulü ile;

151.639,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine" karar verildiği;

Anılan davalıya gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 31/1. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren (15) gün içerisinde Temyiz başvurusunda bulunma hakkı olduğuna ilişkin Gerekçeli Karar ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024