T.C.

ANKARA 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.20238494-2022/715-Ceza Dava Dosyası

ESAS NO : 2022/715

KARAR NO : 2024/85



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/02/2024 tarihli ilamı Kasten Yaralama suçundan TCK'nin86/2,61,62,52/2 maddeleri gereğince neticeten 4.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, tehdit suçundan TCK. nin 106/1-2.cümle,61,62,50/1-a,52/2 maddeleri gereğince neticeten 4.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun ve verilen sonuç cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında olması, sanığın adli sicil durumu, mahkememizce sanığın kişilik özellikleri ile yargılama sürecindeki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varıldığından ve suç sebebiyle herhangi bir zararın gerçekleşmediği anlaşıldığından sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK' nun 231/8.maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİİ TUTULMASINA, karar verilen Niyazi ve Fatma oğlu, 13/05/1980 Ağrı doğumlu ÜMİT SÖĞÜT, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.