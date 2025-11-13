ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/113 Esas

KARAR NO : 2022/4



Davacı BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı YEŞİLILGAZ KOZMETİK KİMYA İNŞAAT OTOMOTİV VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Marka Hakkı İhlali-Tasarım Hakkının İhlali- Haksız Rekabet davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

HÜKÜM :

"1-Davanın KISMEN KABULÜ ile;

Davalı tarafından üretilerek piyasaya sürülen "Fuji Express SARI İXİR" temizlik ürünlerinde kullanılan ürün etiket ve şişe tasarım, tanıtıcı işaret, yazı ve görsellerin davacıya ait2019/04505 ve 2020/02864 sayılı tasarımlara benzer olduğunun TESPİTİNE, davalının, davacıya aittasarım haklarına tecavüz ve aynı zamanda davacı aleyhine haksız rekabet oluşturan eylemlerde bulunduğunun TESPİTİNE, bu eylemlerin MEN'İ ve REF'İ ile olumsuz maddi sonuçlarının GİDERİLMESİNE, davalı ürününe ilişkin mevcut reklam, video ve tüm içeriklerinin yazılı, sesli, görsel, radyo-tv ve dijital ortamlardan KALDIRILMASINA, karar kesinleştiğinde masrafı davalı yandan karşılanmak suretiyle hükmün ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede İLAN EDİLMESİNE, davacının marka hakkı ihlalinden kaynaklı olarak ileri sürdüğü fazlaya ilişkin istemlerin REDDİNE,

2-Davacı vekilinin ihtiyati tedbir isteminin takdiren 20.000,00 TL (yirmibintürklirası) nakdi teminat veya aynı miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun kararın talep eden vekiline tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde ibrazı şartıyla KABULÜ İLE;

Davacıya ait 2019/04505 ve 2020/02864 sayılı tasarımlar ve davacının "ASPEROX SARI GÜÇ" markalı ürünlerinin sunuş şekilleri ile iltibas tehlikesi oluşturacak derecede benzer şekilde üretilen, reklam ve tanıtımı yapılarak satışa sunulan "Fuji Express SARI İXİR" ibareli temizlik ürünlerinin üretimi, reklam ve tanıtımını ve satışını önleyici ve mevcutlarının davalıya ait bilcümle üretim mahalleri, depoları ve sevkiyat için bulunduğu her yerden TOPLATILARAK yed-i emin nezdinde MUHAFAZA EDİLMESİNE,

Ayrıca; https://www.yesililgazkozmetik.com/tr/urun/fuji-express-sari-ixir-1000ml ve https://www.cosmotix.com.tr/fuji-sari-ixir-6li-10kat-ultra-guclu-temizlik-yag-kir-leke-arac-ve-ev-zorlu-yag-kirler-icin-ozel-1000ml ibareli URL adreslerinde "FUJİ SARI İXİR" tanıtım işareti ile yapılan yayınların DURDURULMASINA, bu sitelerde"FUJİ SARI İXİR" yayınlarına erişim durdurulmadığı takdirde bu yayınların KALDIRILMASINA, https://www.facebook.com/y.ilgazkozmetikofficial/, yesil_ilgaz_kozmetikgibi facebook ve instagram sosyal medya hesaplarında, https://www.youtube.com/watch?v=RzlMOtzE6i8;

Https://www.youtube.com/watch?v=2_y9l8GGjqY URL adresinde yer alan youtube sayfasında "FUJİ SARI İXİR" tanıtım işaretini içerir kullanımların ENGELLENMESİNE,

https://www.hepsiburada.com/fuji-sari-ixir-ultra-guclu-10-kat-guclu-temizlik-yag-kir-leke-arac-ve-zorlu-yag-ve-kirler-icin-ozel-1000-ml-pm-HBC0000043RUR,

https://m.trendyol.com/fuji/sari-ixir-3-lu-10kat-ultra-guclu-temizlik-yag-kir-leke-arac-ve-ev-zorlu-yag-kirler-icin-ozel-1000ml-p-95498547,

https://www.ciceksepeti.com/fuji-sari-ixir-ultra-guclu-10kat-guclu-temizlik-yag-kir-leke-arac-ve-zorlu-kirler-1000ml-kcm8959180 URL adreslerinde "FUJİ SARI İXİR" isimli ürünlerin satışının DURDURULMASINA,

3-İhtiyati tedbir kararının uygulanması bakımından; Ankara İcra Daireleri'nin veya tedbire konu nesnelerin bulunduğu yer icra dairelerinin görevli veya yetkili kılınmasına, icra aşamasında mahkememize ibraz edilen 23/11/2021 havale tarihli bilirkişi raporunun dikkate alınmasına,

4-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 80,70 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 59,30 TL'nin düşümü ile bakiye kalan 21,40 TL'nindavalıdan tahsiliile hazineye gelir kaydına,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜT m.3 hükmü gereği hesaplanan 7.375,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davanın kabul ret oranının takdiren 3/4 olarak kabulüne,

7-Harcın davanın yalnızca kabul edilenkesimi üzerinden alınması sebebi ile davacının peşin yatırdığı 59,30 TL peşin karar ve ilam harcının tamamının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davacı tarafından yapılan 59,30 TL başvurma harcı ve 17,00 TL vekalet harcı,66,00 TL posta-tebligat masrafı ve1.700,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam1.842,30 TL yargılama giderinin 3/4 ü olan1.381,73 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye 460,57 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

9-HMK m.333 hükmü gereği karar kesinleştiğinde artan avansın yatıran tarafa re'sen iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, HMK m. 341 hükmü gereği kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk Dairesi nezdinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.12/01/2022" şeklinde mahkememizce verilen hükmün Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 16/06/2025 tarih 2024/6430 Esas 2025/4136 Karar sayılı kararı ile mahkememiz kararının hüküm fıkrasının 1. maddesinde yer alan "ve aynı zamanda davacı aleyhine haksız rekabet" ibaresinin hükümden çıkarılması suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASI ile 16/06/2025 tarihinde kesinleştiği hususu ilan olunur.31/10/2025