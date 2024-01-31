ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/123 Esas

Davacı BETA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar ABDULMALEK HAMOUDI, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali ve Markanın Hükümsüzlüğü istemlerine ilişkin davanın adresi meçhul davalı ABDULMALEK HAMOUDI'ya tebligat yapılamamış olduğundan tahkikat duruşma davetiyesinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı ABDULMALEK HAMOUDI'ye tahkikat duruşma davetiyesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tahkikat duruşması olarak belirlenen 21/02/2024 günü saat 09:25'de duruşmaya katılması gerektiği, aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edilip, karar verileceği, 7251 sayılı kanunun 20. maddesi ile değişik HMK m.186/1 hükmü uyarınca tahkikat aşaması sona erdikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşmanın iki haftadan az olmamak üzere erteleneceği, hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.