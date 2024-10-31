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        ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİ

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        Giriş: 01.11.2024 - 00:00
        İLAN
        ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/392 Esas

        KARAR NO : 2024/215


        Davacı MUNIRA TACİK tarafından NURAĞA KASULİ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        Davalı Nurağa KASULİ adına çıkartılan tebligatlar yapılamamış davalının da başkaca adresi tespit edilemediğinden;
        Gerekçeli kararın davalıya HMK'nın 213 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.


        HÜKÜM :
        1-Davacının kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,
        2-Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesine,
        Dair davacı ve davalının yokluğunda gerekçeli karar tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02112400
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