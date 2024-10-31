ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/392 Esas
KARAR NO : 2024/215
Davacı MUNIRA TACİK tarafından NURAĞA KASULİ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı Nurağa KASULİ adına çıkartılan tebligatlar yapılamamış davalının da başkaca adresi tespit edilemediğinden;
Gerekçeli kararın davalıya HMK'nın 213 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1-Davacının kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,
2-Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesine,
Dair davacı ve davalının yokluğunda gerekçeli karar tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/10/2024