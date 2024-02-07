ANKARA 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ANKARA 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/36 Esas
ZİLYETLİKTEN TESCİL İLANI
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Altındağ İlçesi,
MAHALLE : Aydıncık Mahallesi
PAFTA NO : -
ADA NO : Tescil Harici
PARSEL NO : Tescil Harici
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 26.989,11 m²
DAVACI : MÜSLÜM KILIÇ
DAVALI : 1-Maliye Hazinesi
DAHİLİ DAVALILAR :1-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
2-Altındağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı
DAVA TARİHİ : 05.09.2021
DAVANIN KONUSU : Tescil
ÖZETİ : Dava konusu Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydıncık mahallesinde bulunan 129/69, 129/68, 129/65, 129/40, 129/39, 130/1, 130/2 ada/parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan TH4 ile gösterilmiş toplam 26.989.11 m²lik dava konusu tescil harici bırakılan tapusuz taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğine ilişkin Cemal oğlu 1961 doğumlu davacı Müslüm Kılıç adına tapuya tescili için TMK 713. Maddesi gereğince senetsizden tescil davası açılmış olduğundan, bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, tescil davasına itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda dosya numarası üzerinden mahkememize itiraz etmeleri hususu ihtar olunur, aksi takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.