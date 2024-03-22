T.C.

ANKARA

18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2021/449 Esas

Davacılar, SATILMIŞ KAÇAR, SELAHATTİN KAÇAR ile Davalı HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine imar ihya nedeniyle açılan Tapu İptali ve Tescil davasında Dava konusu Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karahasanlığı Mahallesi, 154 ada 480parsel sayılı taşınmaza davacılar Satılmış Kaçar ve Selahattin Kaçar tarafından imar ihya edilerek 100 yılı aşkın süredir zilliyetliklerinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirildiği ve tapu tescili istenildiğinden talebe itirazı mevcut olan3. Kişilerin Mahkememize müracaatı ile itirazı ile ilgili gerekçeli dilekçelerin Mahkememize ibraz edilmesi,

Ayrıca dava konusu edilen taşınmazın krokileri de eklenmek suretiyle taşınmazın bulunduğu Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karahasanlı Köyü mahalle muhtarlığında birer ay aralıklarla üçer kez tekrarına karar verildiği 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.