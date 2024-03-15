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        ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 17.03.2024 - 00:00
        TÜRKİYE CUMHURİYETİ
        ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        ESAS NO : 2023/804
        KARARNO : 2024/163

        Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan sanık Mustafa AKBAŞ hakkında mahkememizden verilen 16//02/2024 tarih ve Esas No:2023/804 Karar No:2024/163 sayılı karar ile,
        Sanık MUSTAFA AKBAŞ hakkında mahkememizden verilen 16/02/2024 tarih ve 2023/804 esas 2024/163 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile A) Mahkememizin 12/06/2019 tarihli 2017/1026 Esas 2019/1022 Karar sayılı ilamının bütün sonuçları ile birlikte Uyarlama Yargılaması neticesinde Ortadan Kaldırılmasına, bu hususta Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, B) Sanık Mustafa Akbaş'ın eylemine uyan 213 sayılı VUK.359/b. 43/1. 62/1. Md. gereğince 18 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına verilen bu hükmün TCK.nun 51/1.maddesi gereğince ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/3.md.gereğince Bir Yıl Denetim Altında Bulundurulmasına, TCK.nun 51/7.maddeleri uyarınca hüküm verilmiştir.
        Gerekçeli Karar tebliği için Sanık Mustafa AKBAŞ'in dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.
        İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ve Genel İnternet Haber Sitesinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 günlük süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02004321
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