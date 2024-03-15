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        ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 17.03.2024 - 00:00
        TÜRKİYE CUMHURİYETİ
        ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESASNO : 2023/825

        KARARNO : 2024/139


        Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan sanık Başak Satı ERDİN hakkında mahkememizden verilen 07/02/2024 tarih ve Esas No:2023/825 Karar No:2024/139 sayılı karar ile,
        Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 86/2-2. 29/1. 62/1. CMK.nun 251/3-son. 5237 sayılı TCK.nun 53/1-a,c,d,e. 58/6-7.CMK.nun 231/11. Maddeleri uyarınca2 Ay 22 Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir.
        Gerekçeli Karar tebliği için Sanık Başak Satı ERDİN'in dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.
        İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 günlük süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02004301
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