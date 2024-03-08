ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/587 Esas
Davacı Birleşen Dosya Davalısı: Sabahat ERKUT
VEKİLİ : Av.Mahmut Bayram
Davalı Birleşen Dosya Davacısı : Maliye Hazine Bakanlığı
VEKİLİ : Av. Gülsün Yılmaz Ayman
İLANIN MUHATTABI
DAVALILAR : -Resmiye Lyoca
-Mehmet Pürgün
- Sevdiye Omera
- Sani Hoti
- Cemail Feri
- Şerif Çarkaçıya
-Hayriye Omera
- Selime Lyoca
- Mustafa Lyoca
-Nedjdet Loca
- Makbule Pule
- Alyily Loca
DAVA :MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ
KONU : Davalılar Resmiye Lyoca – Mehmet Pürgün – Sevdiye Omera – Sani Hoti – Cemail Feri – Şerif Çarkaçıya – Hayriye Omera – Selime Lyoca – Mustafa Lyoca –Nedjdet Loca – Makbule Pule – Alyily Loca' nın bütün araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden adı geçen şahıslara, duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 21/03/2024 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 04.11.2021 tarih 2021/1734 esas ve 21/2241 karar sayılı karar ilamı ve duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.