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        ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.03.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/587 Esas

        Davacı Birleşen Dosya Davalısı: Sabahat ERKUT
        VEKİLİ : Av.Mahmut Bayram
        Davalı Birleşen Dosya Davacısı : Maliye Hazine Bakanlığı
        VEKİLİ : Av. Gülsün Yılmaz Ayman
        İLANIN MUHATTABI
        DAVALILAR : -Resmiye Lyoca
        -Mehmet Pürgün
        - Sevdiye Omera
        - Sani Hoti
        - Cemail Feri
        - Şerif Çarkaçıya
        -Hayriye Omera
        - Selime Lyoca
        - Mustafa Lyoca
        -Nedjdet Loca
        - Makbule Pule
        - Alyily Loca


        DAVA :MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ
        KONU : Davalılar Resmiye Lyoca – Mehmet Pürgün – Sevdiye Omera – Sani Hoti – Cemail Feri – Şerif Çarkaçıya – Hayriye Omera – Selime Lyoca – Mustafa Lyoca –Nedjdet Loca – Makbule Pule – Alyily Loca' nın bütün araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden adı geçen şahıslara, duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 21/03/2024 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 04.11.2021 tarih 2021/1734 esas ve 21/2241 karar sayılı karar ilamı ve duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01999360
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