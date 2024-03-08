ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/587 Esas

Davacı Birleşen Dosya Davalısı: Sabahat ERKUT

VEKİLİ : Av.Mahmut Bayram

Davalı Birleşen Dosya Davacısı : Maliye Hazine Bakanlığı

VEKİLİ : Av. Gülsün Yılmaz Ayman

İLANIN MUHATTABI

DAVALILAR : -Resmiye Lyoca

-Mehmet Pürgün

- Sevdiye Omera

- Sani Hoti

- Cemail Feri

- Şerif Çarkaçıya

-Hayriye Omera

- Selime Lyoca

- Mustafa Lyoca

-Nedjdet Loca

- Makbule Pule

- Alyily Loca



DAVA :MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ

KONU : Davalılar Resmiye Lyoca – Mehmet Pürgün – Sevdiye Omera – Sani Hoti – Cemail Feri – Şerif Çarkaçıya – Hayriye Omera – Selime Lyoca – Mustafa Lyoca –Nedjdet Loca – Makbule Pule – Alyily Loca' nın bütün araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden adı geçen şahıslara, duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 21/03/2024 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 04.11.2021 tarih 2021/1734 esas ve 21/2241 karar sayılı karar ilamı ve duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.