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        ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 16.04.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.37423631-2020/1324-Ceza Dava Dosyası

        Mahkememizin 13/02/2024 tarih 2020/1324 Esas ve 2024/112 karar sayılı ilamı ile 31240622820 TC. kimlik numaralı, Cengiz ve Ülkü' dan olma, 25/05/1996 Yıldırım doğumlu, Giresun, Keşap, Dokuztepe Mah/Köy nüfusunda kayıtlı Sanık Mert Karaltı hakkında Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan CMK’nın 231/5. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Gece Vakti Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK ' nın 62/1 maddesi uyarınca sanığın 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ve sanık müdafinin 14/02/2024 tarihli hapis cezası kararına yönelik istinaf kanun yoluna başvuru süre tutum dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02017350
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