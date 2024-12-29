ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/938

KARAR NO : 2024/684

Vasiyetçi Emine AKÇA tarafından düzenlenen vasiyetnamenin açılması davasının yapılan yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Müteveffa Emine AKÇA'nın Anamur 1.Noterliği'ne ait10/05/1988 tarih ve 5704 yevmiye nolu 3 sayfadan ibaret Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

Dair; lehine vasiyet bırakılanın yüzüne karşı diğer mirasçıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliginden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, mahkeme kararı tebliği yerine geçerli olmak üzere mirasçı Yeşim BAL'a ilanen tebliğ olunur.13/09/2024