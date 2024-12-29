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        ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 30.12.2024 - 00:00
        İLAN
        ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/938
        KARAR NO : 2024/684

        Vasiyetçi Emine AKÇA tarafından düzenlenen vasiyetnamenin açılması davasının yapılan yargılaması sonunda;

        HÜKÜM :
        Müteveffa Emine AKÇA'nın Anamur 1.Noterliği'ne ait10/05/1988 tarih ve 5704 yevmiye nolu 3 sayfadan ibaret Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
        Dair; lehine vasiyet bırakılanın yüzüne karşı diğer mirasçıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliginden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, mahkeme kararı tebliği yerine geçerli olmak üzere mirasçı Yeşim BAL'a ilanen tebliğ olunur.13/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02148681
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