ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/412 Esas

KARAR NO : 2025/129



DAVACI : JAMAL MUSTAFA ABDELAZİZ ABUZAHRA -

VEKİLİ : Av. RUVEYDA BURCU ARANCI ARIKAN - [16768-67658-07539] UETS

DAVALILAR : 1- MUTAZ SAMEER MUSTAFA ALSHAMA -99510432722 Oba Mah. Çarşamba Cad. Güney Sitesi B Blok No: 1 Alanya/ ANTALYA

2- RIM MASOUD -

3- YUSUF CİHAT AYDIN -

İLANEN TEBLİGAT

YAPILACAK : MUTAZ SAMEER MUSTAFA ALSHAMA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar ekli tebligat çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-HMK 119/1-b fıkrası gereğince davanın dava dilekçesinin zorunlu unsurlarını taşımadığı anlaşıldığından DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-Alınması gerekli karar ve ilam harcı 615,40 TL olduğundan peşin alınan 1.707,75 TL harçtan mahsubu ile bakiye 1.092,35 TL harcın yatıran tarafa iadesine,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE,

Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları ihtar ve tebliği TK'nun 28. Maddesi gereğince DAVALI MUTAZ SAMEER MUSTAFA ALSHAMA'ya ilanen tebliğ olunur. 22.09.2025