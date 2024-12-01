AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

1-) Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez Ereğlikapı Mahallesinde bulunan 1 (Bir) adet taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

2-) İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

3-) Satışı yapılacak taşınmazın bilgileri aşağıdadır.

4-) İhaleye katılabilmek için;

A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

b) Kanuni ikametgah belgesi. (2024 tarihli)

c) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)

B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar;

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri

c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2024 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C) Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar;

a) Geçici teminatı yatırmış olması veya banka teminat mektubu getirmiş olması. ( Geçici teminat muhammen bedelin % 3' sı oranındadır),

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar;

a) Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri

5-) İhale ile ilgili bilgi ve belgeler ile Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresinden 1.000,00 (Bin) TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname alması zorunludur. İhale başlamadan (İhale saatinden) önce şartname bedellerinin ilgili banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

6-) İhale üzerinde kalan istekli şartnamede belirtilen tebliğ tarihinden itibaren (15 Günlük) süre içerisinde bedelini peşin olarak ödeyecek olup taksit yapılmayacaktır.

7-) İhale ile ilgili teklifler İhale saatine kadar Aksaray İl Encümeni (İhale Komisyonu Başkanlığına) verecektir.

8-) İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-) İhale saatinden sonra posta ile gelen teklifler kabul edilmez.

İlan olunur.

Satış (ihale) bedeli ve geçici teminat Aksaray Merkez Vakıflar Bankasındaki, Aksaray İl Özel İdaresi hesabına (IBAN NO: TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) yatırılacaktır. Geçici teminat ve şartname bedelleri ayrı ayrı yatırılacaktır.

AKSARAY İLİ MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ LİSTESİ

Satış Sırası İhale Tarihi Saati İL/İLÇE/ MAHALLE Ada No Parsel No M2 Niteliği Hisse Oranı Özel İdare Hissesi M2 Fiyatı Muhammen Bedeli (KDV Dahil) Geçici Teminat Bedeli (KDV Dahil) Durumu