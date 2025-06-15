AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI



1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki muhtelif mahallelerde bulunan arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

Sıra Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm Nitelik Blok/

Bağımsız

Bölüm Kat Hisse Muhammen

Bedel Geçici Teminat 1 Kırımlı 118 1 4096,32 Arsa 2 Tam 14.337.000,00 430.110,00 2 Taşpazar 2396 8 1172,87 Arsa 8 Tam 50.000.000,00 1.500.000,00 3 Ereğlikapı 7634 13 1397,00 Depolu 4 Katlı Mağaza C/1 Tam 130.000.000,00 3.900.000,00 4 Paşacık 8259 1 2287,70 Arsa (Bakım ve Akaryakıt İstasyonu) 3 Tam 65.000.000,00 1.950.000,00 5 Hasas 7001 5 1635,19 Arsa 4 Tam 21.250.000,00 637.500,00 6 K.Bölcek 4432 2 8527,00 Arsa 8 Tam 145.000.000,00 4.350.000,00 7 Zafer 4830 1 17979,00 Arsa 2 Tam 71.916.000,00 2.157.480,00 8 Zafer 4845 1 6031,00 Arsa 2 Tam 24.124.000,00 723.720,00 9 Zafer 4862 1 11137,00 Arsa 2 Tam 44.548.000,00 1.336.440,00 10 Zafer 4870 2 3512,00 Arsa 2 Tam 14.048.000,00 421.440,00 11 Zafer 6610 1 11768,13 Arsa 6 Tam 47.072.520,00 1.412.175,60 12 Zafer 6611 1 10849,71 Arsa 6 Tam 43.398.840,00 1.301.965,20 13 Zafer 6719 2 6750,00 Arsa 6 Tam 27.000.000,00 810.000,00 14 Zafer 6800 4 5117,00 Arsa 6 Tam 20.468.000,00 614.040,00 15 Taşpazar 7146 3 2639,96 Arsa 5 Tam 50.000.000,00 1.500.000,00 16 Taşpazar 6074 9 5726,40 Arsa 6 Tam 105.000.000,00 3.150.000,00 17 Taşpazar 6074 10 5726,40 Arsa 6 Tam 110.000.000,00 3.300.000,00 18 Taşpazar 6074 11 5729,39 Arsa 6 Tam 125.000.000,00 3.750.000,00 19 Taşpazar 5230 18 3199,00 Arsa 6 Tam 60.000.000,00 1.800.000,00 20 Taşpazar 5230 19 3035,00 Arsa 6 Tam 56.000.000,00 1.680.000,00 21 Taşpazar 2422 2 4168,21 Arsa 8 Tam 400.000.000,00 12.000.000,00 22 Bahçesaray 8200 1 5015,50 Arsa (Sanayi Alanı) Tam 50.000.000,00 1.500.000,00

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin edilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi uyarınca, 36–37- 40–43’üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 08-07-2025 Salı SAAT 12.00

d) İhale tarihi ve saati: 08-07-2025 Salı Saat:14.00 Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 08-07-2025 Salı günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

6- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir;

Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’ı peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

7- İhale konusu taşınmazların satışından KDV alınmayacaktır.

İlan Olunur.