T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 14.05.2024 - 00:00
T.C.
AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/453 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ ile Davalı , HAVA KOÇ aleyhine dava konusu Aksaray İli Gülağaç İlçesi Camiliören Mahallesi 222 ada 53 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.