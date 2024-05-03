Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.05.2024 - 00:00
        T.C.
        AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/453 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Davacı TEDAŞ ile Davalı , HAVA KOÇ aleyhine dava konusu Aksaray İli Gülağaç İlçesi Camiliören Mahallesi 222 ada 53 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02026814
        Yazı Boyutu