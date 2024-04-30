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        AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.05.2024 - 00:00
        T.C.
        AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/2253 Esas

        İLAN
        DAVALILAR :
        1-Cennet Aygün - 16481921642
        2-Fadime Aygün - 70729114630

        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 25/09/2024 günü saat: 09:35'da olup HMK'nın 122. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği hatırlatılarak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde; HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02025438
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