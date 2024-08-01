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        AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 02.08.2024 - 00:00
        AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN TASFİYESİNİNBASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN
        DOSYA No: 2022/46 TEREKE

        Hürriyet Mah. 205 Sk.No:49 İç Kapı No:3 Akhisar adresinde mukim24620311964 TCK. Nolu Erol NAYMANLI’nın Mirasının,Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin,12/05/2022 Tarih ve 2022/1383 Esas 2022/1332 Karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir..Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği.İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02069449
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