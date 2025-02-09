AKHİSAR 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI

DOSYA NO:2024/3 TEREKE

37327888646 TC.Kimlik Nolu İsmihan KICIRLI hakkında Akhisar 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin13.01.2025 tarih ve 2024/3Tereke (Esas) 2025/2 Karar sayılı sayılı kararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince Tereke tasfiyesinin kapanmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.