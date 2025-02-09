AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEDAŞ tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere TEDAŞ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: TEDAŞ olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin TEDAŞ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği, aşağıda adı geçen davalının Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde (2024/457 E.,461 E., 464 E.) 16/01/2025 günü saat 14.00'dan itibaren, (2024/458 Esas için 06.02.2025 günü saat 11.55'den itibaren) yapılacak duruşmaya gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVALI 2024/457 Esas ŞEHMUZ KARAOĞLAN 2024/458 Esas MEHMET SEVİM KINDIR 2024/461 Esas AHMET ÖZER 2024/464 Esas FATMA KARAHAN, HALE HARMANCI, HATİCE UYĞUN, HÜSEYİN KINDIROĞLU, İBRAHİM KINDIROĞLU, İHSAN KINDIROĞLU, NEŞE KIRKIKOĞLU, SEVİNÇ OLUT, UĞUR EŞMAN

İLİ: MANİSA İLÇESİ: AKHİSAR Dosya No: Mah./Köy : Ada No : Parsel No: Kamulaştırma Alanı: 2024/457 Esas Selendi 0 1713 83,71 m² (irtifak) 2024/458 Esas Selendi 0 1778 32,31 m² mülkiyet, 7.679,28 m² irtifak 2024/461 Esas Selendi 0 3037 1.297,49 m² (irtifak) 2024/464 Esas Selendi 0 1494 223,47 m² (irtifak)