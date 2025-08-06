AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 07.08.2025 - 00:00
AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞYERİ, ARSA SATIŞI VE KİRA İHALE İLANI
İŞYERİ, ARSA SATIŞI VE KİRA İHALE İLANI
-İhale 21/08/2025 günü saat: 14.00'de Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
- Satılacak arsalar;
|SIRA NO
|MAHALLE
|ADA/PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ (M²)
|M² MUHAMMEN BEDELİ
|TOPLAM MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNATI
|1
|YENİMAHALLE
|814/3
|1.115,16
|6.000,00
|6.930.960,00 TL
|416.000,00 TL
|2
|GÜLTEPE
|433/20
|638,42
|5.000,00
|3.192.100,00 TL
|192.000,00 TL
|3
|GÜLTEPE
|427/24
|625,22
|4.000,00
|2.500.880,00 TL
|151.000,00 TL
SATIŞI YAPILACAK İŞYERİ
|SIRA NO
|ADRESİ
|YÖZÜLÇÜMÜ
|MUHAMMEN BEDELİ (M²)
|TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNATI
|1
|Yeşiltepe Mah. Mehmet Köklü Parkı Altı 118 Sk. No:4C 4 Numaralı Bağımsız Bölüm
|275 M²
|75.000,00 TL
|20.625.000,00 TL
|1.238.000,00 TL
KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ
|SIRA NO
|ADRESİ
|AYLIK KİRA MUHAMMEN BEDELİ
|3 YILLIK TOPLAM KİRA MUHAMMEN BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNATI
|1
|Yeşiltepe Mahallesi Şehit Mehmet Köklü Parkı Altı Kapalı Otopark
|50.000,00 TL
|1.800.000,00 TL
|54.000,00 TL
|2
|İstanbulluoğlu Mahallesi Ticaret ve Kültür Merkezi Eski Sosyal Market
|15.000,00 TL
|540.000,00 TL
|17.000,00 TL
-İhaleye katılacaklardan;
Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,
Belediyeye borcu yoktur yazısı,
-İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar belediyemiz tahsilat servisine yatırılabilir.
-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 01/08/2025