        Haberler Resmi İlanlar

        AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 07.08.2025 - 00:00
        AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        İŞYERİ, ARSA SATIŞI VE KİRA İHALE İLANI
        -Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yer alan işyeri ve arsalar 2886 sayılı DİK’nun 45’nci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
        -İhale 21/08/2025 günü saat: 14.00'de Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
        - Satılacak arsalar;
        SIRA NO MAHALLE ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) M² MUHAMMEN BEDELİ TOPLAM MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI
        1 YENİMAHALLE 814/3 1.115,16 6.000,00 6.930.960,00 TL 416.000,00 TL
        2 GÜLTEPE 433/20 638,42 5.000,00 3.192.100,00 TL 192.000,00 TL
        3 GÜLTEPE 427/24 625,22 4.000,00 2.500.880,00 TL 151.000,00 TL
        SATIŞI YAPILACAK İŞYERİ
        SIRA NO ADRESİ YÖZÜLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDELİ (M²) TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
        1 Yeşiltepe Mah. Mehmet Köklü Parkı Altı 118 Sk. No:4C 4 Numaralı Bağımsız Bölüm 275 M² 75.000,00 TL 20.625.000,00 TL 1.238.000,00 TL
        KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ
        SIRA NO ADRESİ AYLIK KİRA MUHAMMEN BEDELİ 3 YILLIK TOPLAM KİRA MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
        1 Yeşiltepe Mahallesi Şehit Mehmet Köklü Parkı Altı Kapalı Otopark 50.000,00 TL 1.800.000,00 TL 54.000,00 TL
        2 İstanbulluoğlu Mahallesi Ticaret ve Kültür Merkezi Eski Sosyal Market 15.000,00 TL 540.000,00 TL 17.000,00 TL

        -İhaleye katılacaklardan;
        Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,
        Belediyeye borcu yoktur yazısı,
        -İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar belediyemiz tahsilat servisine yatırılabilir.
        -2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 01/08/2025
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02271886
        Yazı Boyutu