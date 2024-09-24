AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN



01-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasfı, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı yazılı olan 1 (bir) adet arsa vasıflı gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif (kapalı zarf) usulü ile 09/10/2024 tarihinde Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen saatte satılacaktır.

S.

NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN

(m²) VASFI İHALE

SAATİ MUHAMMEN

BEDELİ- ₺ GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI- ₺ 1 ERENLER

(KUMARTAŞ) 216 6 5.428,24- Arsa 14:00 51.568.280,00 1.547.048,40



02-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Erenler (Kumartaş) Mahallesindeki Arsa vasıflı gayrimenkul ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde son müracaat günü olan 09/10/2024 tarihi ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif (kapalı zarf) usulü ile satışa çıkan Erenler (Kumartaş) Mahallesindeki Arsa vasıflı gayrimenkulün ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.



03-) Satış İhalesine Katılacak Olanlar;



İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)



01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Kayıt Örneği, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)



İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)



01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son başvuru saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat ayarı esastır.



İLAN OLUNUR.