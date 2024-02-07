Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        AFYONKARAHİSAR 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.02.2024 - 00:00
        T.C.
        AFYONKARAHİSAR
        6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2022/490 Esas
        KARAR NO : 2023/746

        Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/11/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.1, 142/2.b.1, 142/2.h.1 maddesi gereğince 4 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Rauf Suudi ve Durcan oğlu, 25/03/1990 doğumlu, Konya, Çumra, Yörükcamili mah/köy nüfusuna kayıtlı SUAT ŞEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979720
        Yazı Boyutu