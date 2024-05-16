ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİ

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ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/249 Esas

KARAR NO : 2024/192



Davacı BURHAN YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Aydınbaba mahallesi/köyü nüfusuna kayıtlı28714675178 T.C. kimlik numaralı, Hüsnü ve Hacer'den olma, 30/11/1976 doğumlu SEVİNÇ YILMAZile28729674678 TC kimlik numaralı, Burhan ve Fatma'dan olma, 01/01/1975 doğumlu BURHAN YILMAZ'ın T.M.K.'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA karar verilmiş olup Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/03/2024