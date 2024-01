Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/174 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/174 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA ili, ÇUKUROVA ilçesi, KİREÇOCAĞI M. 7694 Ada 19 Parsel C Blok/11.kat/-/ 22 B.B.No.lu Mesken niteliğindeki taşınmaz. Pay/Payda 1/1, Arsa Pay/Payda 819/64709,

Ana Taş. Yüzölçümü: 6.470,90

Taşınmazın Özellikleri: Kıymet takdirine konu gayrimenkul: Adana ili, Çukurova İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 85069 Sokak No:3-3 C blok Kat: 11 Daire: 22 adresinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşmak için: bölgenin sık kullanılan sokaklarından olan Hacı Bektaşı Veli Bulvarı kuzey yönü istikametine ilerlenir ve sol kol üzerinde yer 85069 sokağa dönülür ve ilerde sol kol üzerinde taşınmazın konumlu olduğu yapıya ulaşılır. Konu taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Taşınmaza yakın konumda; Öğretmenler Bulvarı ve kendisiyle benzer 8 -15 katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Konu taşınmazın kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.

Kıymet takdirine konu gayrimenkul: A Blok 16 Katlı B Ve C Bloklar 15'Er Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası niteliğinde 6.470,90 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde inşa edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme yapı cinsinde, 3 bodrum, zemin, 12 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binanın girişi, merdivenleri ve ortak kullanım alanlarında zeminleri mermer kaplamalı, duvarları sıva üzeri boya kaplamadır. Bina giriş kapısı camlı demir kapı şeklindedir. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden kuzey cepheden sağlanmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu yapıda 1 adet asansör bulunmaktadır.

Değerlemeye konu C blok 11. normal kat 22 numaralı, kuzey cephede yer alan bina girişine göre sol üst tarafta konumlu olup, kuzey, doğu ve güney cephelidir. Çukurova Belediyesi İmar Arşivinde incelenen mimari projesine göre 125 m2 brüt kullanım alanı olup; 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 duş wc, giriş ve 2 balkondan oluşmaktadır. Odaların zemini parke ve seramik kaplı olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boya ve dekoratif duvar kağıdı kaplıdır.Mutfak duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta mermerit tezgâh ve ahşap kapaklı mutfak dolabı mevcuttur. Banyo ve wc mahallerinin zemini ve duvarları seramik kaplamalıdır. Mesken iç kapılar ahşap panel doğrama kapıdır. Pencereleri ve ahşap doğramadır. Konu taşınmaz genel olarak orta iç teknik özelliklere sahiptir.

İmar Durumu: 1.60 YOĞUNLUKLU KONUT ALANI- TAKS:0.40,KAKS:1.60AYRIK YAPI NİZAMI - KM.ne Çevrilmiştir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 14:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 14:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:19

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.