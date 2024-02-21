ADANA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ADANA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N



DOSYA NO : 2022/406 Esas

KARAR NO : 2023/297

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli ilamı ile CMK'nın 231. maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Tacettin ve Yurdun kızı, 30/01/1989 doğumlu, Siirt, Merkez, Karakol mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık YAĞMUR ÖZÖKTEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin 2023/60 Esas 2023/247 Karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının İHTARI ile kararın sanığa TEBLİĞİNDEN itibaren 7 GÜN İÇİNDE, mahkememize veya yargı sınırlarımız dışında ise, en yakın mahkemeye verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle, düzenlenecek tutanakla ve hakim tarafından onaylanmış suretiyle veya ilgili tutuklu ya da hükümlü ise ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne verilen dilekçe ya da beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE İTİRAZ YOLU AÇIK olmak üzere, itiraz edilmediği halde kararın kesinleşeceği ihtarı ile karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.