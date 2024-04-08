İ L A N

T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/136

05/04/2024

MALİYE HAZİNESİ ile İBRAHİM VE MUHTAR KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı Maliye Hazinesince Davaya konu Adana ili Sarıçam İlçesi Tepebağ Mahallesi 263 Ada 49 Parsel sayılı taşınmazda hissedar olan İbrahim ve Muhtar'ın TMK 588. Maddesi gereğince Gaipliğine,Adana ili Sarıçam İlçesi Tepebağ Mahallesi 263 Ada 49 Parsel sayılı taşınmazda hissedar olan İbrahim ve Muhtar'ın Hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, İbrahim ve Muhtar'ın bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/136 Esas sayılı dosyasına müracaata bulunmaları müracatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.