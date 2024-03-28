İ L A N



T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/136

MALİYE HAZİNESİ ile ESME KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Adana ili Sarıçam ilçesi Sofulu mahallesi 854 ada 3 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Esme'nin TMK 588. Maddesi gereğince Gaipliğine,Adana ili Sarıçam ilçesi Sofulu mahallesi 854 ada 3 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Esme'nin Hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Esme'nin bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/136 Esas sayılı dosyasına müracaata bulunmaları müracatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.