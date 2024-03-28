İ L A N



T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/119

MALİYE HAZİNESİ ile FATMA KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Adana İli, Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesinde bulunan 278 ada 22 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Fatma'nın TMK 588. Maddesi gereğince Gaipliğine, Adana İli, Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesinde bulunan 278 ada 22 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Fatma'nın Hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Fatma'nın bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/119 Esas sayılı dosyasına müracaata bulunmaları müracatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 22/03/2024