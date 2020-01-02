AA

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçümle elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesaplanacak.

İlan metinlerinin dizgisinde "arial" yazı karakteri ve günlük fiili satış ortalaması 50 binden az olmayan gazetelerde yayımlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakterinin 9 punto olması gerekecek. İlan metninin, 5 santimetrelik kısmında en az 14 satır yazı bulunacak ve tek sütun genişliği 32 milimetre olacak.

Günlük fiili satış ortalaması 50 binden az gazetelerde yayımlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakterleri ise 10 punto olacak. İlan metninin 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunacak, tek sütun genişliğinin 37 milimetre olması gerekecek.

Diğer taraftan bir sütunu geçen resmi ilanlarda sütun aralarındaki boşluklar, 3 milimetre üzerinden hesaplanmaya devam edilecek.

BAŞLIKLAR METİNLERLE ORANTILI

Resmi ilanların başlıkları ilan metinleriyle orantılı olacak ancak ilan metni, başlık dahil 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 24 puntoyu, 100 ila 200 sütun-santim arasındakiler 20 puntoyu, 50 ila 100 sütun-santim arasındakiler 16 puntoyu, 50 sütun-santimin altındakiler ise 14 puntoyu geçemeyecek.

Anılan remi ilanların yayım öncesindeki dizgi tertip işlemleri, ilan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığı 0.5 milimetre, metin ile çerçeve arasındaki boşluklar da 3 milimetre olacak. Kelimeler arasında bir karakter boşluğu bırakılacak.

Daha büyük puntolu harflerle veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlarda, bu açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplama yapılacak.

50 BİN ÜZERİNE YÜKSEK TARİFE

Resmi ilanların bir santimetrekaresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 17 lira olarak ücretlendirilecek. Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50 binden az olmayan gazeteler için KDV hariç 47 liradan hesaplanacak.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin şekilde kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

Kanuni sebeplerden dolayı tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasının ardından borçlarını ödeyecek.

Yeni fiyat tarifesi gelecek ay başından itibaren yürürlüğe girecek.