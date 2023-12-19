25 ARALIK'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE!

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.