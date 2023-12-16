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        Haberler Gündem Resmi Gazete’de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuruna göre güncellenen ilaç fiyatlarına ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

        Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam geldi! İlaç fiyatlarına yüzde kaç zam geldi?

        Resmi Gazete'de yer alan karara göre ilaç fiyatlandırmasındaki euro kuru güncellendi. Daha önce 14 lira olarak uygulanan güncel euro değerine yüzde 25 zam geldi. İşte fiyat artışı sonrası güncel ilaç euro kuruna ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:26
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        • 1

          Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuruna artış uygulandı. İlaç fiyatlarına gelen yüzde 25'lik zam kararı 25 Aralık 2023 tarihinde itibaren yürürlüğe girecek. İşte zam sonrası ilaç fiyatlandırmasında kullanılan güncel euro kuru...

        • 2

          İLAÇ FİYATLARINA YÜZDE 25 ZAM!

          Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, güncel bir euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.

        • 3

          25 ARALIK'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE!

          Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

          Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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