Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 7 Şubat 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte 7 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 Şubat Cuma günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 7 Şubat 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 00:43 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          7 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de ilanların yanı sıra yönetmelikler dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        • 2

          7 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          –– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlânları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        ABD Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri çözüm sunmalı
        ABD Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri çözüm sunmalı
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        Kar nedeniyle 25 araç yolda mahsur kaldı
        Kar nedeniyle 25 araç yolda mahsur kaldı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Habertürk Anasayfa