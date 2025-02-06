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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 6 Şubat 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

        6 Şubat Resmi Gazete kararları gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. İşte 6 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 00:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:57
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        • 1

          Resmi Gazete, 6 Şubat 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 6 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        • 2

          YASAMA BÖLÜMÜ

          TBMM KARARI

          1440 Gereği, Kapsamı ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Bölge Ülkelerinin Karasuları Dışında Olmak Üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Eylemleri ve Denizde Terörizmle Mücadele Amacıyla Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2025 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞLER

          –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devrinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:95)

          –– Etil Alkolün Ambalajlanması ve Bandrollenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/13)

        • 3

          KURUL KARARI

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/01/2025 Tarihli ve 13250 Sayılı Kararı

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2024 Tarihli ve 2022/31535 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2021/50390 Başvuru Numaralı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlânları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 4
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