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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 6 Ağustos 2025 | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: 6 Ağustos Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "6 Ağustos Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 6 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 00:51 Güncelleme: 06.08.2025 - 00:51
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        • 1

          6 Ağustos 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte 6 Ağustos Resmi Gazete kararları...

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          ATAMA KARARLARI

          –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/305, 306, 307, 308, 309)

          YÖNETMELİKLER

          –– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/4 (Değişik İşler), K: 2025/2 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/5 (Değişik İşler), K: 2025/3 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/2697 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2022/9358 Başvuru Numaralı Kararı

        • 3

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 4
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