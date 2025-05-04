Resmi Gazete yayımlandı: İşte 4 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Mayıs Pazar günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 4 Mayıs 2025 Pazar Resmi Gazete kararları...
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4 Mayıs Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de ilanların yanı sıra yönetmelikler bölümü dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...
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4 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Sensör ve Dedektör Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
ANA STATÜLER
–– Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Espor Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü
–– Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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