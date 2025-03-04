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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 4 Mart 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı ve alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'de bugün için, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. İşte 4 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 00:23 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:23
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        • 1

          Resmi Gazete, 4 Mart 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 4 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

          –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

          YÖNETMELİK

          –– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/1)

          KURUL KARARLARI

          –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 20/2/2025 Tarihli ve 2025-12/1 Sayılı Kararı

          –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 27/2/2025 Tarihli ve 2025-13/1 Sayılı Kararı

        • 3

          KARAR

          –– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

          YARGI BÖLÜMÜ

          YARGITAY KARARI

          –– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 4
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