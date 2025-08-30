Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 30 Ağustos 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı! İşte 30 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 30 Ağustos Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 30 Ağustos 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 00:33 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          30 Ağustos Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra Cumhurbaşkanı kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        • 2

          30 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI

          YASAMA BÖLÜMÜ

          TBMM KARARI

          1471 İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Karar

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          CUMHURBAŞKANI KARARLARI

          –– Sinop İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hamsilos ve Akliman Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10325)

          –– Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Palamut Köyü ile Gercüş İlçesi, Poyraz Köyü Arası İki İlçe Sınırının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10326)

          –– Ankara ve Eskişehir İllerinde Bulunan Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10327)

          CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

          –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

          YÖNETMELİKLER

          –– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

          –– Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞLER

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/29)

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/30)

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/31)

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/32)

          KURUL KARARLARI

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/08/2025 Tarihli ve 13731 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/08/2025 Tarihli ve 13734 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/08/2025 Tarihli ve 13735 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Habertürk Anasayfa