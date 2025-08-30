30 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1471 İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Sinop İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hamsilos ve Akliman Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10325)

–– Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Palamut Köyü ile Gercüş İlçesi, Poyraz Köyü Arası İki İlçe Sınırının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10326)

–– Ankara ve Eskişehir İllerinde Bulunan Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10327)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/29)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/30)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/31)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/32)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/08/2025 Tarihli ve 13731 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/08/2025 Tarihli ve 13734 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/08/2025 Tarihli ve 13735 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri