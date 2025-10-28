Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 28 Ekim 2025: Resmi Gazete'de bugün neler var? 28 Ekim Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları

        28 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Günün sayısında yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Yayımlanan düzenlemeler, farklı kurum ve alanlarda uygulanacak yeni adımları resmiyet kazandırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren sayıda hangi kararların yayımlandığı merak ediliyor. İşte 28 Ekim Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 00:26 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Resmi Gazete'nin 28 Ekim 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler, yürürlüğe giren yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu. Her gün olduğu gibi bugünkü sayıda da kamu kurumlarını ilgilendiren önemli maddelere yer verildi. Resmi Gazete’nin güncel sayısı, kişilerin ve kurumların gündemini yakından etkiliyor. İşte ayrıntılar..

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİK

          –– Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          TEBLİĞLER

          –– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

          –– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

          –– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

          KURUL KARARLARI

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/10/2025 Tarihli ve 13885 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/10/2025 Tarihli ve 13892 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/10/2025 Tarihli ve 13899 Sayılı Kararı

        • 3

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/26 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/27 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/28 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/29 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/30 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/31 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/32 Sayılı Kararı

        • 4

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/33 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/34 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/35 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/36 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/88 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/37 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2023/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/38 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Habertürk Anasayfa