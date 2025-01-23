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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 23 Ocak 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları 23 Ocak 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 Ocak Perşembe günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla 'https://www.resmigazete.gov.tr/' sitesi üzerinden erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 23 Ocak 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 01:03 Güncelleme: 23.01.2025 - 01:03
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        • 1

          23 Ocak Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanlar bölümü dikkat çekti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        • 2

          23 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlânları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
        Yazı Boyutu
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