23 Ocak Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanlar bölümü dikkat çekti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...