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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 21 OCAK 2025: Bugün Resmi Gazete'de bugün neler var? 21 Ocak 2025 Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 21 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 00:45 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:45
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        • 1

          Resmi Gazete, 21 Ocak 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 21 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

          –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

          YÖNETMELİKLER

          –– Kombine Taşımacılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        • 3

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/82 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/83 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/84 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/85 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/86 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/87 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/88 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/89 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/90 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/91 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/92 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/4536 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/17774 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/25268 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/20122 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2021/25150 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2022/29458 Başvuru Numaralı Kararı

          YARGITAY KARARLARI

          –– Yargıtay 5 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

          DANIŞTAY KARARI

          –– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2025/3 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlânları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 4
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