        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 19 Ağustos 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı: İşte 19 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 19 Ağustos Salı günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 19 Ağustos 2025 Salı Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 00:08 Güncelleme: 19.08.2025 - 00:08
          19 Ağustos Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanlar bölümleri dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

          19 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

