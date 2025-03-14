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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 14 Mart 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

        Türkiye'nin politikalarına yön veren Resmi Gazete'nin 14 Mart 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını doğrudan etkileyen yönetmelik değişiklikleri de resmi olarak yürürlüğe girdi. Kamu kurumları ve kişiler için önemli bilgiler içeren bu kararlar, günlük yaşamdan iş dünyasına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterecek. İşte 14 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 00:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:23
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        • 1

          Resmi Gazete’nin 14 Mart 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Adalet, ticaret ve eğitim alanlarında hayata geçirilen düzenlemeler, hem bireysel haklar hem de iş dünyası için önemli yenilikler getiriyor. Ekonomik adımlar ve kamu yönetimine dair kararlar da dikkat çekerken, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen başlıklar öne çıkıyor.Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Akıllı Hız Destek Sistemi, Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi, Olay Veri Kaydedicisi, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı ve Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sisteminin Tip Onayına İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/2024/1721)

          –– Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/17, K: 2024/205 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/29, K: 2024/226 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/232, K: 2025/1 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2023/40, K: 2025/14 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/102, K: 2025/18 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/91 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/112 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/113 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/114 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/115 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/116 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/117 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/88 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/118 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
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