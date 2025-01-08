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        Resmi Gazete'de yayımlandı: Pestisit kalıntı limitleri güncellendi

        Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerde tespit edilen pestisit kalıntısı nedeniyle iadeler sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı pestisitlere ilişkin kalıntı limitlerini düzenledi. Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 07:14 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:14
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        Pestisit kalıntı limitleri güncellendi
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        Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.

        Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.

        AB'YE UYUM DÜZENLEMESİ

        Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece Avrupa Birliği (AB) uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.

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        Düzenlemeyle, ithal gıdalar için uygulanan maksimum pestisit kalıntı limitlerinde de kapsamlı değişiklik yapıldı. Değişiklikler, AB'nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak yapıldı.

        Bu kapsamda, ithal gıdaların yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek ülkeye girişlerine izin verilecek.​​​​​​​​​​​​​​

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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