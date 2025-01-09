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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Patates ve soğanda ambalajlama standartları değişti - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Patates ve soğanda ambalajlama standartları değişti

        Patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartlarında değişiklik yapıldı. Bu kapsamda ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:27
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        Patates ve soğanda ambalajlama standartları değişti
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        Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Bu kapsamda toptan ve perakende ticarette patates, kuru soğan ve tatlı patates için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek.

        Bu ürünlerin ambalajları daha önce en fazla 50 kilogram olabiliyordu.

        Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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