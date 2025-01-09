Resmi Gazete'de yayımlandı: Patates ve soğanda ambalajlama standartları değişti

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda toptan ve perakende ticarette patates, kuru soğan ve tatlı patates için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek.

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Bu ürünlerin ambalajları daha önce en fazla 50 kilogram olabiliyordu. Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili